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İstanbul’un göbeğinde kahreden olay! Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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İstanbul’un göbeğinde kahreden olay! Stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti

Stajyer avukat olduğu öğrenilen 23 yaşındaki genç, tarihi Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, saat 09.00 sularında Beyoğlu Galata Kulesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aşağıya atlayacağını dile getirdi.

KENDİNİ KULEDEN AŞAĞI BIRAKTI

Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Galata’da intihar GALATA'DA İNTİHAR

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