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Amasya’da yollar nehre döndü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Amasya’da yollar nehre döndü!

Amasya'da sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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