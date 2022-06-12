12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza:1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda korkunç kaza:1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
ABONE OL
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda korkunç kaza:1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kazada iki otomobil hurdaya döndü. Kazanın şiddeti olay yerinden görüntülere yansıdı.

Otoyoldan İstanbul yönüne giden Serkan Coşkun idaresindeki 34 ARS 10 plakalı otomobil, Susurluk Hatap deresi mevkisinde, arızalandığı için emniyet şeridinde durduğu belirtilen Özcan Bozkurt yönetimindeki 34 KF 5751 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİLLER ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Coşkun'un aracı, Bozkurt'a yardım için duran Baran Enver Çinkılıç kontrolündeki 35 H 6723 plakalı otomobile çarptıktan sonra her iki araç alev aldı.

Çıkan yangının ardından, Çinkılıç yönetimindeki araç tamamen, Coşkun idaresindeki otomobil de kısmen yandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, Baran Enver Çinkılıç (26), olay yerinde yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ İSE YARALANDI

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt ile Coşkun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA