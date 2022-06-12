İstanbul-İzmir Otoyolu’nda korkunç kaza:1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

OTOMOBİLLER ALEV ALDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Coşkun'un aracı, Bozkurt'a yardım için duran Baran Enver Çinkılıç kontrolündeki 35 H 6723 plakalı otomobile çarptıktan sonra her iki araç alev aldı.

Çıkan yangının ardından, Çinkılıç yönetimindeki araç tamamen, Coşkun idaresindeki otomobil de kısmen yandı.