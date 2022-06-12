Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hemşirelere çirkin taciz!
Son dakika haberine göre: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli hemşireler Simge Ş. ile Hande Ş., bir kişinin kendilerine cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.
Olay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan Yoğun Bakım Bölümü'nde 9 Haziran Perşembe günü saat 14.50 sıralarında yaşandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Özbekistan uyruklu şüpheli Pandi E.'nin inşaatlarda çalıştığı fakat hastanenin inşaatında görevli olmadığı iddia edildi.
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