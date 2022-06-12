Çorum’da dehşete düşüren olay! Annesini tüfekle vurdu
YAŞAM İHA
Çorum’da bir genç annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından tüfekle annesini karnından vurdu. Kanlar içinde kalan kadın panikle evden kaçarak komşularına sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Yaralı kadın hastaneye tedavi için kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı.
Olay, Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.D.'yi tüfekle karnından vurdu. Yaralanan talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığındı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genci ikna etmek için polisler uzun süre uğraştı. Çelik yelek giydiği görülen polisler bir süre sonra ikna ettikleri genci eve girerek gözaltına aldı.
Yaralı kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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