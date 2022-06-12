Ankara Valiliği'nden SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı | Vali Şahin: Ankara'da okullar tatil! A Haber selin vurduğu Akyurt'ta
Ankara'yı vuran kuvvetli yağışlar devam ediyor. Ankara Valiliği, pazartesi için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Diğer yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasını yaptı. Ayrıca Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu acı haber sonrası yine Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu. A Haber ekipleri sıcak noktalardan son gelişmeleri aktardı.
ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ! VALİ ŞAHİN: EĞİTİM-ÖĞRETİME PAZARTESİ GÜNÜ ARA VERİLDİ
Diğer yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasını yaptı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ
Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin'in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret etti.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Bu acı haber sonrası yine Ankara'nın Akyurt ilçesinde selden kaçarken düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.
Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.
DÜN DE İLKAY YİĞİT VEFAT ETMİŞTİ
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan selde CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit (27) suya kapılarak yaşamını yitirmiş, bir kişi de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu.
A HABER SELİN VURDUĞU AKYURT'TA
Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, JAK ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara balık adamlar da katılıyor. A Haber ekibinden Rüya Akkuş ve Arzu Fidanverdi, son gelişmeleri sıcak noktalardan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kayıp kişiye hala ulaşılamadı. Eşyalarına ve aracına ulaşıldı. Yetkililer şu an itibariyle kendisine ulaşmaya çalışıyoruz şeklinde bir açıklama yaptılar.
Burası bugün çok yoğun yağış bekleyen yeniden felaket bölgesi olabilecek yerlerden bir tanesi.
Islah çalışmaları ve arama çalışmaları derede yapılıyor ama köy ciddi anlamda selden etkilendi.
İHMAL Mİ VAR?
Burada yapılması gereken ve yapılmayan ihmal edilen bir islah çalışmasından bahsediyor burada yaşayan vatandaşlar. Burası Tatlar deresi. Derede çok az bir su akıyor burada. Yılın neredeyse tamamında bu şekilde. Yaz aylarında komple kuruduğunu söylüyor buradaki vatandaşlar.
Bariyer buraya belediye tarafından konulmuş. Ağaçların da yıkılmasıyla birlikte hemen kanalın olduğu bölüm tıkanıyor. Tıkandıktan sonra bariyerin de üstünü aşarak köyün içerisinden sular akmaya başlıyor.
Köylüler de başka bir araziye geçmek istediklerini bu köyün boşaltılmasını istediklerini söylüyorlar.
CANLI YAYINDA BU SÖZLERLE UYARDI
Tam da bulunduğumuz noktada büyük bir yağış daha bekleniyor.
Belki şu an buradayız ama bir sonraki bültenlerde yağmur başladığında burada olamayacağız.
AFAD, ANKARA'DAKİ SEL DOLAYISIYLA 774 İHBAR ULAŞTIĞINI BİLDİRDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki yağışların ardından itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğü'ne 774 ihbar ulaştığı belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır." denildi.
Açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki afet grupları, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SAĞANAĞIN OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ AKYURT'A GİTTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.
Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.
Akyurt'a elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor.
AFAD, ASKİ, İHH, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor.
TOKAT'TA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.
Tokat'ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur merkeze bağlı Yakacık köyü, Avlunlar Efe ve Eze köyünde etkili oldu.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı.
Zile ilçesine bağlı Ayvalı, Köylüünürü ile Uzunöz köylerinde yağış etkili oldu. Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Taşan su birkaç evde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak yağıştan etkilenen Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu.
Vali Hatipoğlu, dere yatağının taşması sonucu bölgede su baskınları yaşandığını söyledi. Vali Hatipoğlu, ayrıca kent merkezine bağlı bazı köylerde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinin araştırılması için ekiplerin görevlendirildiğini kaydetti. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından dolu yağan tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.
Öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye ile dışarı çıktığı görülürken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı.
Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar, işletmelerin ve caddelerde bulunan saçakların altına sığındı.
Öte yandan, sağanak yağışın gün içerisinde belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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