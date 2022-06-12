Ankara Valiliği’nden SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı | Vali Şahin: Ankara’da okullar tatil! A Haber selin vurduğu Akyurt’ta

İHMAL Mİ VAR?

Burada yapılması gereken ve yapılmayan ihmal edilen bir islah çalışmasından bahsediyor burada yaşayan vatandaşlar. Burası Tatlar deresi. Derede çok az bir su akıyor burada. Yılın neredeyse tamamında bu şekilde. Yaz aylarında komple kuruduğunu söylüyor buradaki vatandaşlar.

Bariyer buraya belediye tarafından konulmuş. Ağaçların da yıkılmasıyla birlikte hemen kanalın olduğu bölüm tıkanıyor. Tıkandıktan sonra bariyerin de üstünü aşarak köyün içerisinden sular akmaya başlıyor.