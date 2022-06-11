Son dakika: Yalova’da av sırasında domuz sanıp arkadaşını öldürdü! İstenen ceza belli oldu

DAVA AÇILDI

Hulusi Efe hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İlk kez hakim karşısına çıkan Hulusi Efe, çıktığı ilk duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Olay günü bir çiftçinin bozulan traktörünü yaptım. Bu sırada domuz avına çıkan arkadaşlarım Serkan Tümer, Tuncay Karasu ve İbrahim Alyanak ile karşılaştım. Onlara katılmamı istediler. İbrahim bana tüfeğini verdi. Serkan ise bir noktada beklememi istedi" dedi.