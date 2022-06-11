Son dakika: Yalova’da av sırasında domuz sanıp arkadaşını öldürdü! İstenen ceza belli oldu
Son dakika haberi... Yalova’da av sırasında arkadaşı İbrahim Mandıracı’yı domuz sanıp ateş ederek öldüren Hulusi Efe hakkında, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çıktığı ilk duruşmada suçlamayı reddeden Efe, "Ben domuza ateş ettim. İbrahim'e değil. Sonra ateş ettiğim yere gidince İbrahim'i kanlar içerisinde gördüm. Onu ben öldürmedim" dedi.
Yalova'da domuz sanıp ateş ederek arkadaşının ölümüne neden olan sanığın 22 yıla kadar hapsi isteniyor.
Olay, 10 Şubat 2021'de Armutlu ilçesi Mecidiye Mahallesi Soğanlı Tepe Mevkisi'nde meydana geldi.
İbrahim Mandıracı(35), arkadaşları Serkan Tümer, Tuncay Karasu, İbrahim Alyanak, Ali Akın ve Sefa Akın ile birlikte domuz avına çıktı. Gruba, daha sonra Hulusi Efe(37) de dahil oldu.
İddiaya göre Hulusi Efe, arkadaşının verdiği tüfekle, kendisine söylenen yerde beklerken domuz olduğunu düşünerek iki el ateş etti. Ardından ateş ettiği bölgeye giden Hulusi Efe, İbrahim Mandıracı'yı aracının yanından kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.
SERBEST BIRAKILDI
Efe, hemen diğer arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları tarafından Armutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim Mandıracı, kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Hulusi Efe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Hulusi Efe hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan, 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İlk kez hakim karşısına çıkan Hulusi Efe, çıktığı ilk duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "Olay günü bir çiftçinin bozulan traktörünü yaptım. Bu sırada domuz avına çıkan arkadaşlarım Serkan Tümer, Tuncay Karasu ve İbrahim Alyanak ile karşılaştım. Onlara katılmamı istediler. İbrahim bana tüfeğini verdi. Serkan ise bir noktada beklememi istedi" dedi.
"BERAATİMİ İSTİYORUM"
Söylediklerini yaptığını ve beklerken domuz gördüğünü belirten Efe, "Tüfekle iki el ateş ettim. Sonra ateş ettiğim yere gittiğimde İbrahim'i kanlar içerisinde gördüm. Hemen hastaneye kaldırdık. Ölmüştü. Ben kendisini vurmadım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
İbrahim Mandıracı'nın eşi Kader Mandıracı ise eşinin kimseyle husumeti olmadığını, sanığın tutuklanıp cezalandırılmasını istedi.
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