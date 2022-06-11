Doktor bile gözlerine inanamadı! Kilolarca çıktı
Nefes alma ve böbrek ağrısı şikayetiyle doktora başvuran kadın hastanın karnından 16,9 kiloluk dev kitle çıkartıldı. 40 yıldır cerrah olan Prof. Dr. Cazip Üstün, meslek hayatında gördüğü en büyük kitleyi hastanın karnından çıkartarak, hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, meslek hayatında 40 yılı geride bıraktı. Başarılı cerrah, meslek hayatında birçok kez kitle çıkartma ameliyatı gerçekleştirdi. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığı en büyük kitlenin 10,5 kilo olduğunu belirten Üstün, Sivas'tan Medicana İnternational Samsun Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen 48 yaşındaki kadın hastanın karnından 16 kilo 900 gramlık dev kitle çıkarttıklarını ve bunun meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunun altını çizdi.
"HASTA AMELİYATA 65 KİLO GİRDİ, 48 KİLOYA DÜŞTÜ"
Karnından 16,9 kilo kitle çıkartılan kadının 65 kilo girdiği ameliyattan 48 kilo olarak çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Cazip Üstün, "Doktorlukta 40. meslek yılımdayım. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığım en büyük kitle 10,5 kiloydu. Son hastamızdan çıkarttığım kitle ile rekorumu kırmış oldum. Hastamızdan 16,9 kilo kitle çıkarttım. Hastamız 48 yaşındaki bir kadındı. Sivas'tan Samsun'a ameliyat olmak için geldi. Kendi söylemine göre 'karın civarında büyüme' nedeniyle doktora gitmiş orada 'karın çevresine yağ biriktiğini söylediklerini' ifade etti ama pek inandırıcı değil. Genelde hanımlar bu ameliyat işlerinden korkuyorlar hele de bekarlarsa daha çok korkuyorlar. Bu hastamız da bekar bir hasta. Hastamız ameliyat öncesi 65 kiloydu. Ameliyatta vücudundan 16,9 kiloluk bir kitle çıkarttık ve 48 kiloya düştü. 1 gece yoğun bakımda yatan hastamızı daha sonra normal servise aldık. Bundan sonra da bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Ameliyat sonrası parçayı analize yolladık ve patalog 'iyi huylu' diye rapor verdi. Ayrıntılı rapor daha sonra çıkacak" dedi.
"16,9 KİLO KİTLE BENİM MESLEK HAYATIMDAKİ REKORUM"
16,9 kiloya ulaşan kitlenin hastanın bazı iç organlarına da zarar verdiğinin altını çizen Cazip Üstün, "Ameliyatın ardından kitleyi çıkarttık ve bundan sonra bir sorun teşkil etmeyecek. Ameliyattan önde yapılan tetkiklerde kitle o kadar büyük ki diyaframı yukarıya kaldırmış. Yani soluk alıp vermekte hasta sıkıntı yaşıyordu. Kitlenin sağ böbrek üzerine bası yapmasıyla yine o böbrekteki idrar akımı azalmış ve böbrek artık şişmeye başlamıştı. Hastaya biraz daha müdahale etmesek o böbreğini kaybedecek duruma gelebilirdi. Şimdi çok şükür bu sıkıntıların hepsi zaman içerisinde geçecek. Zaman zaman böyle büyük kitleler vücutta olabiliyor. Büyüklük olarak bakarsak hastadan çıkartılan 16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rekorum olarak tarihe geçti" diye konuştu.
"HER ZAMAN GİYDİKLERİ PANTOLON YA DA ETEK DAR GELMEYE BAŞLADIYSA HEMEN DOKTORA BAŞVURUN"
Kadınların benzer bir sıkıntı yaşamaması için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Üstün, ayrıca şunları söyledi:
"Kadınlar, karın çevrelerinde genişleme olduğunda mutlaka bir hekime gitmeliler. Bu normal kilo almada olabilir veya karaciğer ile ilgili sorunlarda yani asit gibi karın içinde sıvı birikmiş olabilir. Bunların dışında yumurtalıklarda ya da rahimle ilgili kitle de olabilir. Karın çevresi genişlediyse, her zaman giydikleri pantolon ya da etek dar gelmeye başladıysa mutlaka bir hekime başvursunlar."
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