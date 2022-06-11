Esenyurt’ta akıl sınırlarını zorlayan olay! Hafızası geri gelsin diye silahlı saldırıya uğradı

Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu. Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.