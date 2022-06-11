Esenyurt'ta akıl sınırlarını zorlayan olay! Hafızası geri gelsin diye silahlı saldırıya uğradı
Esenyurt'ta, geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun "Şok geçirmesi lazım" demesi üzerine, akrabaları kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis işlem başlattı.
Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Servis aracının arkasına saklanan biri, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı.
Olayda şans eseri 2 kadın da yara almadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
ŞOK YAŞAMASI İÇİN ATEŞ ETMİŞLER
Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü.
Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu. Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.
"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"
Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, "Sabah dükkanımı açtım. Silah seslerini duydum. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim" dedi.
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