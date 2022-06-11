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Son dakika: Esenyurt'ta demir fabrikasında yangın paniği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Esenyurt’ta demir fabrikasında yangın paniği

Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt’ta bir demir fabrikasında yangın çıktı. Yangını olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi güçlükle söndürdü.

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