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Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Üç çocuk annesinden beş gündür haber alınamıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, pazar günü köydeki evinden “Pazara gidiyorum” diyerek çıkan 3 çocuk annesi Yadigar Turan’dan 5 gündür haber alınamıyor.

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