Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! Video çekme uğruna hayatından oluyordu

Silahtan çıkan mermiyle göğsünden vurulan N.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı N.Y., gelen polislere ise "TikTok videosu çekerken oldu. Benim bir şeyim yok, beni eve bırakın" dedi. N.Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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