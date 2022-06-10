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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! Video çekme uğruna hayatından oluyordu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Tekirdağ’da dehşete düşüren olay! Video çekme uğruna hayatından oluyordu

Tekirdağ’da bir çocuk “TikTok” videosu çekme uğruna canından oluyordu. 13 yaşındaki genç kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da, sosyal medya uygulaması 'TikTok' için video çekmek amacıyla dedesinin tabancasını alan 13 yaşındaki N.Y., kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralanan N.Y., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, N.Y., arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta paylaşmak amacıyla video çekmek için dedesinin evdeki tabancasını gizlice aldı. Daha sonra sokağa çıkan N.Y., tabancanın dolu olduğunu da fark etmeyerek kazara tetiğe bastı.

Silahtan çıkan mermiyle göğsünden vurulan N.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı N.Y., gelen polislere ise "TikTok videosu çekerken oldu. Benim bir şeyim yok, beni eve bırakın" dedi. N.Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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