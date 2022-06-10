Liseli kızlara önce laf attı sonra minibüsü üzerlerine sürdü! 4 öğrenci yaralandı
Ankara'da Temel Y. ve 3 arkadaşı, 'laf atma' iddiası nedeniyle tartıştıkları liseli 5 kız öğrencinin üzerine minibüs sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 lise öğrencisi hafif yaralanırken, kaçan 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nde yol üzerinde sarımsak satan Temel Y. ve arkadaşları, okul çıkışı evlerine gitmekte olan liseli 5 kız öğrenciye iddiaya göre lafa attı.
Kısa süreli tartışmanın ardından lise öğrencileri, otobüs durağına geçti. Bu sırada Temel Y. ve arkadaşları, minibüsü kaldırıma çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda minibüsün çarptığı öğrencilerden E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y. düşerek, hafif yaralandı. Öğrenciler, hastaneye kaldırılırken, Temel Y. ve arkadaşları minibüsle kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu kaçan Temel Y. ve 3 arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın görgü tanığı Eren Şahin, olayın okul çıkışında cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla o çocuklar arasında yolun bu tarafında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Kızlardan 4'ü, minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Daha sonra sürücü minibüsle kaçtı. Minibüste bulunan diğer kişiler ise yaya olarak kaçtı. Kızlara biz müdahale ettik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
- Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄
- İllere göre kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir? Hazine Bonosu nasıl alınır? Bankaların Hazine Bonosu faiz oranları nedir?
- CHP'li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı
- Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman? 2022 Turkcell Süper Kupa maçı nerede oynanacak? TFF açıkladı
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul kapanacak mı? e-Okul VBS giriş ile not bilgisi sorgulama!
- Son dakika: 41 yılın zirvesine çıktı! ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı
- Son dakika: Başkan Erdoğan AK Partili İBB meclis üyelerini kabul etti
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2022 Haziran ayı Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?