Liseli kızlara önce laf attı sonra minibüsü üzerlerine sürdü! 4 öğrenci yaralandı





Olayın görgü tanığı Eren Şahin, olayın okul çıkışında cadde üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Minibüste sarımsak satan kişiler, kızlara laf attı. Kızlarla o çocuklar arasında yolun bu tarafında tartışma çıktı, küfürleşmeler oldu. Daha sonra kızlar eve gitmek için yolun karşısındaki durağa geçti. Bu kişiler de 5 kızın üzerine minibüsü sürdü. Kızlardan 4'ü, minibüsün çarpması sonucu hafif yaralandı. Daha sonra sürücü minibüsle kaçtı. Minibüste bulunan diğer kişiler ise yaya olarak kaçtı. Kızlara biz müdahale ettik" dedi.