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Şanlıurfa’da şoke eden görüntüler! Piknik dönüşü 2 grup birbirine girdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Şanlıurfa’da şoke eden görüntüler! Piknik dönüşü 2 grup birbirine girdi

Şanlıurfa’da 2 grup birbirine girdi. Piknik dönüşü sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşan grup ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlattılar. Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Karşıyaka Mahallesi GAP Vadisi 3 Etap Caddesi'nde geçen hafta pazar günü piknikten dönen kadın ve erkeklerden oluşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar, caddeye taştı.

Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine fırlatan 2 grup, trafikte de aksamalara sebep oldu.

Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Taraflar polis gelmeden bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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