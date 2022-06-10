Son dakika: Kocaeli'nde skandal görüntüler! Sınıfın ortasında öğrencisini tekme tokat döven öğretmene soruşturma
Son dakika haberi... Kocaeli'de 17 yaşındaki genç, çıraklık eğitimi aldığı okulda öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı. Darp anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü, evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden duyan baba, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? " diyerek isyan etti. Son dakika gelişmesine göre öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI
Öte yandan öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatılmış, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenilmişti.
NE OLMUŞTU?
Olay, geçen günlerde İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, makine bölümünde eğitim gören ve haftada bir gün okula giden 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni tarafından dövüldü. O anlar, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerasına anbean yansıdı.
ÖĞRETMENİN CEZA ALMASINI İSTEDİ
M.H.Y.'nin ailesi ise darp olayını günler sonra evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrendi. Şiddet görüntüsünü izleyen aile, neye uğradıklarını şaşırdı. Baba Ahmet Yilman (57), konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, öğretmenin ceza almasını istedi.
"ÇOCUK NE YAPTI Kİ ONA BÖYLE OLDU?"
Geçtiğimiz pazartesi günü M.H.Y.'nin eve moralsiz geldiğini söyleyen Yilman, "Çocuğum çok durgundu. 'Oğlum ne oldu? Bir şey mi oldu? Okulda biriyle kavga mı ettin?' diye sorduk, 'Yok' diyerek geçiştirdi. Akşam saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir bayan geldi. M.H.'yi sordu, şu anda yanımızda olmadığını söyledik. Konuyu sorduğumuzda, 'Öğretmeni tarafından darp edilmiş, sizin haberiniz yok mu?' dedi. Bizde haberimizin olmadığını söyledik. Çocuğumuz bize bir şey söylemedi. Olay mayıs ayında olmuş. Görevli personel, 'Yarın gelin, bunu halledelim. Siz takip etmezseniz, biz takip edeceğiz' dedi. Bende sabah hanım ve büyük oğlumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderdim. Onları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Müdüre her şeyi anlatmışlar, kendisi isyan etmiş. 'Böyle bir şey olamaz, ne yapmaya çalışıyor? Bu çocuk ne yaptı ki ona böyle oldu?' demiş. Bu şekilde meydan dayağı atılmaz. Oğlum pazartesi günü okula gittiğinde videoyu çeken çocuk, 'Ben, öğretmen seni döverken videoyu çektim' demiş. Oğlumda videoyu kendisine göndermesini istemiş, çocuk da göndermiş. Yengesi de videoyu yakaladı, oğlum bakarken görmüş. İş böyle ortaya çıktı" dedi.
"NE DEMEK 17 YAŞINDAKİ BİR DELİKANLIYI ARKADAŞLARININ YANINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVMEK?"
Üzgün olduğunu ifade eden baba Ahmet Yilman, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.
"'DAYAK NASIL ATILIR' DİYEREK VURUYOR"
Darp olayının sebebine değinen Yilman, "Oğlumun anlattığına göre; arkasında oturan arkadaşı 'Saat kaç?' diye sormuş. O da saati söylemiş. Öğretmen de ikisi arasında diyalogu görmüş ve 'Dersi niye kaynatıyorsunuz?' demiş, argo kelime kullanmış. Ardından omzunu ezmiş. Oğlum da, 'Hocam al elini, canımı yaktın' deyince, 'Yakarım' deyip başka argo kelimeler kullanmış. Bu kez çocuk yerine oturmuş, arkadan gelip ensesinden tutmuş. Şiddet uygulamış. Konuşmalarda da 'Dayak nasıl atılır' diyerek vuruyor" şeklinde konuştu.
"SINIFTA KAÇ KİŞİ VAR, HEPSİ GÜLÜYOR"
Şiddet anlarını izleyen eşinin fenalık geçirdiğini anlatan Yilman, sözlerine şöyle devam etti:
"O videoyu izleyince annesi bayıldı. 'Bu nasıl dayak? Ben oğlumu dayak yemeye mi gönderiyorum' dedi. Varsa bir suçu biz buradayız, bize söyleyeceksin. Ya da disipline vereceksin, sen vuramazsın. Annesi o akşam sinir krizi geçirdi, sinirlerim hala bozuk. Hala bir şey yapamadım, adamı göremedim, bir şey diyemedim. Öğretmensin, çocuk bir yanlış yapmıştır, sana saygısızlık yapmıştır, atarsın iki tokat olay biter. Ama bu meydan dayağına giriyor. Sınıfta kaç kişi var, hepsi gülüyor. Şimdiki nesil böyle. Arkadaşları dayak yiyor, diğerleri gülüyor"
"BİZ EVDE EĞİTİYORUZ, ORADA DARP EDİLİYOR"
Konunun takipçisi olacağını ifade eden Yilman, "Bu bir ceza alacak, bu yanına kar kalmayacak. Bu çocukları okula gönderiyoruz. Bazen böyle olaylar oluyor. Çocuklar korkuyor, korkmasın. Ailesine anında bildirsin. Gereği zamanında yapılsın. Bizim çocuğumuz tembihimizi tuttu. 'Oğlum aman öğretmenlerine karşı çıkma' Onları üzme, dersi dinle, kaynatma' diyerek nasihat ediyoruz. Biz evde eğitiyoruz, orada darp ediliyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK son dakika: Üniversitelerde uzaktan (online) eğitim kalktı mı? 2022-2023 üniversitelerde yüz yüze mi olacak?
- KPSS 2022/9 tercih nasıl yapılır? 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik görevlisi şartları neler?
- TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri)
- BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...
- POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?
- Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...
- Ve açıklandı: 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama: 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- Asgari ödeme tutarı değişti mi, ne kadar oldu? Asgari ödeme sınırı düşürüldü mü, yükseldi mi?
- BDDK son dakika açıklaması: Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı?