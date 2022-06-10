Son dakika: Kocaeli’nde skandal görüntüler! Sınıfın ortasında öğrencisini tekme tokat döven öğretmene soruşturma

"NE DEMEK 17 YAŞINDAKİ BİR DELİKANLIYI ARKADAŞLARININ YANINDA EVİRE ÇEVİRE DÖVMEK?"

Üzgün olduğunu ifade eden baba Ahmet Yilman, "Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

"'DAYAK NASIL ATILIR' DİYEREK VURUYOR"

Darp olayının sebebine değinen Yilman, "Oğlumun anlattığına göre; arkasında oturan arkadaşı 'Saat kaç?' diye sormuş. O da saati söylemiş. Öğretmen de ikisi arasında diyalogu görmüş ve 'Dersi niye kaynatıyorsunuz?' demiş, argo kelime kullanmış. Ardından omzunu ezmiş. Oğlum da, 'Hocam al elini, canımı yaktın' deyince, 'Yakarım' deyip başka argo kelimeler kullanmış. Bu kez çocuk yerine oturmuş, arkadan gelip ensesinden tutmuş. Şiddet uygulamış. Konuşmalarda da 'Dayak nasıl atılır' diyerek vuruyor" şeklinde konuştu.