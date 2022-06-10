Son dakika: Meteorolojiden İstanbul dahil 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahmini
Son dakika haberleri... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'ndeki 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Peki, hafta sonu Türkiye genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin haritalı 5 günlük hava durumu tahmini nasıl? Detaylar haberimizde...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden SON DAKİKA hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji'nin İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu gece saatleri ile yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği kaydedildi.
İL İLGÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (11 - 15 HAZİRAN)
11 HAZİRAN
12 HAZİRAN
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