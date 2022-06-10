Son dakika: Meteorolojiden İstanbul dahil 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden SON DAKİKA hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji'nin İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu gece saatleri ile yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.