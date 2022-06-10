10 Haziran 2022, Cuma
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Bitlis Valiliği SON DAKİKA duyurdu! İzne bağlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Bitlis Valiliği SON DAKİKA duyurdu! İzne bağlandı

SON DAKİKA: Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 25 Haziran'a kadar izne bağlandı.

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