Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda otelin çatısında yangın
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda dört katlı otelin çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 8.45 sıralarında Beyoğlu bahriye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı otelin çatı katında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu fark etmesiyle odaların kapıları çalınarak içeridekiler uyandırıldı.
Bir yandan tahliye çalışması yapılırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Otelde kalanlardan bazıları eşyalarını alarak sokağa çıkarken bazıları da cama çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Beyoğlu, Fatih, Şişli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
ÜSTKKATTA YANGIN VAR ONLAR ALT KATTAN YANGINI İZLİYORLAR"
Yangını görerek olay yerine gelen Vedat Çelik" Biz şantiyede çalışıyorduk. Dumanları gördük. Çatıda bayağı bir alev vardı. Duman çıkıyordu. Bizim insanımız çok enteresan. Üstünde yangın var ama onlar binadan yangını izliyordu. Yanan çatının alt katındakiler üst kattaki yangını izliyorlardı. Kaçma planları yoktu. Bekliyorlardı. Çok rahatlardı. Sigara içiyorlardı" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BDDK son dakika: İhtiyaç kredisi vadesi kaç ay oldu? 50.000 TL - 100.000 TL arası ve 100.000 TL üzeri vade sayısı...
- POMEM yedek listesi son dakika: 28. Dönem POMEM yedek kaça kadar gelir? 2022 POMEM yedek sonuçları açıklandı mı?
- Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 10 Haziran Van deprem merkez üssü neresi? Son depremler listesi...
- Ve açıklandı: 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama: 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- Karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman, hangi tarihte verilecek 2022?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA POMEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...
- Asgari ödeme tutarı değişti mi, ne kadar oldu? Asgari ödeme sınırı düşürüldü mü, yükseldi mi?
- BDDK son dakika açıklaması: Tüketici kredisi vade sayısı ne kadar, kaç ay oldu? Tüketici kredisi vade sayısı düşürüldü mü, arttı mı?
- İstanbullular çileden çıktı! Yolcu metrobüsün önünü kesti
- AUZEF GEÇME NOTU HESAPLAMA: AUZEF geçme notu kaç 2022? AUZEF harf notu...
- Gelire Endeksli Senet İhracı ne demek, ne anlama geliyor? Gelire Endeksli Senet İhracı (GES) nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklaması...