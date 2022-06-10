Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda otelin çatısında yangın

ÜSTKKATTA YANGIN VAR ONLAR ALT KATTAN YANGINI İZLİYORLAR"

Yangını görerek olay yerine gelen Vedat Çelik" Biz şantiyede çalışıyorduk. Dumanları gördük. Çatıda bayağı bir alev vardı. Duman çıkıyordu. Bizim insanımız çok enteresan. Üstünde yangın var ama onlar binadan yangını izliyordu. Yanan çatının alt katındakiler üst kattaki yangını izliyorlardı. Kaçma planları yoktu. Bekliyorlardı. Çok rahatlardı. Sigara içiyorlardı" dedi.



