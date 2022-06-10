Son dakika: Karadeniz’de şaşırtan görüntü! Nedeni belli oldu

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan analiz raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz Sahili'nde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.