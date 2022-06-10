İstanbul’da pes dedirten olay! Otomobil almak istedi hayatının şokunu yaşadı

"Bu kişiler kendilerine özel hat çıkartıyorlar o hatları da daha sonra iptal ediyorlar"

Olay hakkında konuşan Mustafa Çıldır, "Bu arabayı araç satılan bir siteden aldım. Satan kişi bana aracın 150 bin km olduğunu ve her şeyinin orijinal olduğunu söyledi ve satışını yaptı. Ben de söylediklerine itibar ettim ve gittim. Verdikleri konumda buluştuk, daha sonra araba hakkında bana bir mesaj gösterdiler, arabanın 150 bin km olduğu hakkında. Sonra ekspertize gittik fakat ben gösterdikleri mesaja inandığım için kilometre kontrolü yapmadım. Ekspertizde arabanın motorunda vesaire bir sorun çıkmayınca ben de satışını aldım. Meğerse bu insanlar dolandırıcıymış, sonrasında doğru yerlere kontrol için aracı götürdükten sonra arabanın kilometresi 150 bin değil 309 binmiş."