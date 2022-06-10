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Adana’da gece yarısı baskını! Kapıyı çalıp kurşuna dizdiler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Adana’da gece yarısı baskını! Kapıyı çalıp kurşuna dizdiler

Adana’da birlikte yaşayan çiftin evine gece yarısı silahlı saldırı oldu. 2 şüpheli, zili çaldıkları evin kapısını açan Yusuf Gencer ile Hilal Ş.'ye kurşun yağdırdı. Gencer, olay yerinde yaşamını kaybederken Hilal Ş. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, evlerinde silahlı saldırıya uğrayan çiftten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz biri siyah çarşaflı, diğeri ise şapkalı olduğu öne sürülen 2 şüpheli, 3 katlı binan 2'nci katında oturan Yusuf Gencer'in evinin önüne geldi.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gencer ve beraber yaşadığı Hilal Ş.'ye tabancayla kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gencer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hilal Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Gencer'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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