Savcı Halis Cengiz’i vuran silah ’İnönü’ yalısından! Tetiğe basan isim belirlendi

"OLTAM YALININ CAMINA ÇARPMIŞTI"

Cumhuriyet savcısı Halis Cengiz'in ifadesinde balık tutmak için Kandilli'deki sahile gittiğini, oltasını denize atmak için kaldırdığında oltanın yalının camına çarptığını, bir süre sonra ise başının arka kısmında bir acı hissettiğini, elini başının arkasına götürdüğünde elinin kan olduğunu ve bu şekilde vurulduğunu anladığını söyledi. Olayın ardından yalıya gelen polis ekiplerinin yalıdakilerin ifadesini alacaklarını söylemesi üzerine Burak Mengenecioğlu ateş açanın kendisi olduğunu itiraf etti.