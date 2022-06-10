10 Haziran 2022, Cuma
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Son dakika: Bolu'da akılalmaz ölüm! Kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika: Bolu’da akılalmaz ölüm! Kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Bolu’da, kullandığı kamyonetle kaza geçiren 33 yaşındaki Serkan Gürel, çarpmanın etkisiyle ön tarafta bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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