Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem! Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildi
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sosyal medya üzerinden depremin Hatay, Adana, Mersin ve Antalya'da da hissedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.40'ta Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın doğusunda 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 32,99 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentine 4,54 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.06.10 05:08:13 35.2428 33.7935 7.4 -.- 1.5 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2022.06.10 05:05:52 35.1327 33.8068 13.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2022.06.10 04:40:18 34.7313 33.9135 29.4 -.- 4.9 4.7 AKDENIZ İlksel
2022.06.10 01:48:59 38.7983 43.5460 3.8 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2022.06.10 01:42:31 35.2972 25.3110 7.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.10 01:31:18 38.3613 23.4255 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.10 00:14:15 37.0895 29.5832 22.4 -.- 0.9 -.- KARGALI-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.06.09 23:44:16 38.6013 31.6227 6.7 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.06.09 22:59:31 36.9615 30.1153 7.8 -.- 1.5 -.- ULUCAK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.06.09 22:56:33 35.2863 25.3340 5.4 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 22:51:18 34.9705 23.2962 18.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.09 22:42:05 38.1310 35.1728 5.0 -.- 2.9 -.- HACIBEYLI-(NIGDE) İlksel
2022.06.09 20:57:53 35.1307 32.9600 9.6 -.- 1.5 -.- KIBRIS-GUZELYURT İlksel
2022.06.09 20:37:43 38.9895 27.8692 7.6 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 18:38:08 39.4607 31.5638 0.0 -.- 1.2 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.06.09 18:05:40 38.9180 37.8625 5.5 -.- 2.1 -.- DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2022.06.09 17:54:45 39.0065 27.8580 3.8 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 17:41:31 39.0143 27.8793 7.4 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 17:33:25 39.0282 27.8642 7.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 17:22:18 39.0010 27.8670 7.2 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 17:19:12 38.9910 27.8725 7.5 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 17:15:08 39.0087 27.8568 10.6 -.- 3.5 3.5 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.09 16:57:34 40.4742 28.9125 4.1 -.- 2.3 -.- FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
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