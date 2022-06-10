İzmir’de Roma ve Bizans dönemine ait 143 adet sikke ele geçirildi

Harekete geçen ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 adet sikke ve 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, polis merkezine götürüldü.