İzmir'de Roma ve Bizans dönemine ait 143 adet sikke ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 adet sikke ele geçirildi.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bir kişinin tarihi eser bulundurduğu ihbarını aldı.
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