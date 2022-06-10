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Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı! Kayıplara karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı! Kayıplara karıştı

Kayseri'de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin TL kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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