Babalar günü ne zaman 2022? Babalar günü hangi gün, bu hafta mı kutlanacak?
Babalar günü ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Babalar Günü için geri sayım başladı. İlk kez 19 Haziran 1910'da kutlanan Babalar Günü bu sene ne zaman kutlanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Babalar günü ne zaman 2022? Babalar günü hangi gün, bu hafta mı kutlanacak?
Babalar günü ne zaman 2022? Babalar günü hangi gün, bu hafta mı kutlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak. Peki, Babalar günü ne zaman 2022? Babalar günü hangi gün, bu hafta mı kutlanacak?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?
Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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