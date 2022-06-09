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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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İstanbul’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkisinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hasar oluşan araçlar çekici tarafından kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

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