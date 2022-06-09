Yargıtay’dan emsal karar! İşçinin mazeretini kabul etmeyen patrona kötü haber

Giriş Tarihi:
09.06.2022
Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bir işçi birkaç saatlik mazeret izni kullanmak için patronuna başvurdu. Olumsuz yanıt alan işçi yine de istediğini dile getirince patron tarafından 'bir daha işyerine gelme' sözü ile karşılık buldu. İşine son verilen işçi hakkını aramak için Yargıtay'a başvurdu. Yüksek Mahkeme milyonları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İşte o detaylar...