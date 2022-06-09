Cani kocası tarafından öldürülen Gülbahar Kaya'nın avukatı mahkemede çileden çıktı! "Dirisine saygısı yoktu ölüsüne olsun"

'CANAVARCA HİSLE TASARLAYARAK MÜŞTEREKEN KASTEN ÖLDÜRME'

Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baki Kaya ve ona yardım ettiği öne sürülen Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Baki Kaya, eşinin kendisini öldürmesi için tahrik ettiğini ve aldattığını öne sürdü. Annesi Zahide Kaya ise olay sırasında orada olmadığını, polislerin kendisinin yanına gelmesiyle olayı öğrendiğini iddia etti ancak tanıkların ifadeleri ile annenin olay sırasında orada olduğu belirtildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.