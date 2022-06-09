Cani kocası tarafından öldürülen Gülbahar Kaya'nın avukatı mahkemede çileden çıktı! "Dirisine saygısı yoktu ölüsüne olsun"
Samsun’da yaşayan Gülbahar Kaya, şubat ayında kocası tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Cani koca ve cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan annesi Zahide Kaya hakim karşısına çıktı. Vahşice katledilen Gülbahar Kaya’nın avukatı mahkemede çileden çıktı. Baki Kaya'nın mahkemeyi aldatmaya çalıştığını belirten Gülbahar'ın Avukatı, "Eşinin dirisine saygısı yoktu, ölüsüne bari olsun” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde 1 Şubat günü akşam saatlerinde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açmasını sağladı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
'CANAVARCA HİSLE TASARLAYARAK MÜŞTEREKEN KASTEN ÖLDÜRME'
Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülbahar Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baki Kaya ve ona yardım ettiği öne sürülen Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Baki Kaya, eşinin kendisini öldürmesi için tahrik ettiğini ve aldattığını öne sürdü. Annesi Zahide Kaya ise olay sırasında orada olmadığını, polislerin kendisinin yanına gelmesiyle olayı öğrendiğini iddia etti ancak tanıkların ifadeleri ile annenin olay sırasında orada olduğu belirtildi.
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.
"AKLA HAYALE GELMEYECEK İFTİRALAR ATIYOR"
Duruşma sonrası açıklama yapan Gülbahar Kaya'nın avukatı İlhan Ayrancı, "Sanık Baki Kaya, tahrik indirimi almaya yönelik akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Eşinin dirisine saygısı yoktu, ölüsüne bari olsun. Biraz daha az ceza alırım ümidiyle iftiralar atıyor. Çirkin iftiralarının yalan beyanlar olduğu zaten apaçık ortada. Maktul ile sanık arasındaki WhatsApp mesaj kayıtlarında da zaten çirkin iftiralarının yalan olduğu görülüyor" dedi.
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