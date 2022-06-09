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Son dakika: Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Son dakika: Bilecik’te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı

Son dakika haberi... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, Eskişehir - Bursa karayolunda seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Çok sayıda yaralı var.

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