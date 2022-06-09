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Gaziantep’te operasyon düzenlendi! Tam 16 bin paket sigara ve 826 kilo çay ele geçirildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Gaziantep’te operasyon düzenlendi! Tam 16 bin paket sigara ve 826 kilo çay ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 16 bin paket sigara ile 826 kilo çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesinde yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 20 paket sigara ile 826 kilogram çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezi ve Nizip ilçesinde kaçakçılık operasyonu yaptı.

Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 16 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ile 826 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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