09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atmıştı! İşte cani sevgili için istenen ceza

Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atmıştı! İşte cani sevgili için istenen ceza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
ABONE OL
Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atmıştı! İşte cani sevgili için istenen ceza

Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzünden kimyasal maddeyle yaralayan sanık Soner Bolat'ın iki ayrı suçtan 5 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA