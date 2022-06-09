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Ankara'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Ankara’da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Başkent Ankara-Çubuk yolunda işçi servis midibüsü devrildi. Kazada 19 işçi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ankara ve Çubuk'taki hastanelere kaldırdı.

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