Elazığ’da kahreden olay! 16 yaşındaki çocuk arkadaşını tabancayla kafasından vurdu
YAŞAM İHA
Elazığ’da, 16 yaşındaki bir çocuk, pompalı tüfekle evinin önündeki akranını kafasından vurarak ağır yaraladı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri sanığın yakalanması için operasyon başlattı.
Olay, öğle sularında Abdullahpaşa Mahallesinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, daha bilinmeyen bir sebepten 2006 doğumlu P.Ö., yaşıtı H.H.Ç. ile tartıştı.
Tartışmanın giderek büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. H.H.Ç., başına gelen saçmalar sebebiyle yere yığılırken, sanık P.Ö. olay yerinden kaçtı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
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