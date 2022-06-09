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Elazığ’da kahreden olay! 16 yaşındaki çocuk arkadaşını tabancayla kafasından vurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Elazığ’da kahreden olay! 16 yaşındaki çocuk arkadaşını tabancayla kafasından vurdu

Elazığ’da, 16 yaşındaki bir çocuk, pompalı tüfekle evinin önündeki akranını kafasından vurarak ağır yaraladı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri sanığın yakalanması için operasyon başlattı.

Olay, öğle sularında Abdullahpaşa Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, daha bilinmeyen bir sebepten 2006 doğumlu P.Ö., yaşıtı H.H.Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine P.Ö., H.H.Ç.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. H.H.Ç., başına gelen saçmalar sebebiyle yere yığılırken, sanık P.Ö. olay yerinden kaçtı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ağır yaralanan H.H.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tespit ettikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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