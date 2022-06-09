İzmir’de isyan ettiren kötü kokunun sorumlusu kim? DSİ’den iddialara net cevap

"KİRLETİCİLERİ TESPİT ETMEK, CEZA YAZMAK BAŞKA KURUMUN İŞİ"

Ertan Gürcaner'in haberine göre mevzuatta her kurumun yapması gereken görevlerin net şekilde belli olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Herkes kendi işini yaparsa hiçbir sorunla karşılaşmayız. Bu DSİ'nindir. Bu Belediye'nindir demeyi çok doğru bulmuyorum. O nehirleri kirleten bizim bir tane tesisimiz yok. Biz baraj, gölet ve sulama tesisleri yapıyoruz. Nasıl Gediz'i kirletebiliriz. Ayrıca nehir kenarlarında bizim müsaade ettiğimiz 'Yapın' dediğimiz bir üretim tesisi de yok. DSİ deşarj müsaadesi verilirken bile sadece suyun debisinden sorumlu. Kirleticileri tespit etmek, ceza yazmak başka bir kurumun işi, bizim işimiz değil" ifadelerini kullandı.