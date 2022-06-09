09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de isyan ettiren kötü kokunun sorumlusu kim? DSİ'den iddialara net cevap

İzmir'de isyan ettiren kötü kokunun sorumlusu kim? DSİ'den iddialara net cevap

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.06.2022
ABONE OL
İzmir’de isyan ettiren kötü kokunun sorumlusu kim? DSİ’den iddialara net cevap

İzmir'de bir kez daha ortaya çıkan koku sorunu vatandaşı zor duruma soktu. Yaşanan sıkıntının kendileriyle alakalı olmadığını belirten Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İmara açılmış olan ve imar sahası içindeki tüm dere ve nehir yataklarındaki faaliyetlerden belediyeler sorumludur" dedi.

Havaların ısınmasıyla İzmir'de yeniden baş gösteren "Koku" sorunu ile Devlet Su İşleri'nin (DSİ) ilişkilendirilmesinin anlamsız olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, eleştirilere yanıt verdi.

DSİ'nin görevlerini hatırlatan Birol Çınar, "Biz Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes nehir yataklarına müdahaleleri engellemek, buralardaki akışı engelleyerek taşkınlara sebep olan yapıları temizlemekle sorumluyuz. Kirleten olmamamıza rağmen bu 3 ana nehir yatağı ile kollarındaki rüsubat ve evsel atık temizliği ile ilgili çalışmalarımız sürekli devam diyor. Ancak kokuya neden olduğu iddia edilen Gediz'in suyunun denize deşarjı ile ilgili DSİ'nin hiçbir yetkisi ve yaptırımı, sorumluluğu söz konusu değil" diye konuştu.

"BELEDİYELER SORUMLU"

İmara açılmış olan ve imar sahası içindeki tüm dere ve nehir yataklarındaki faaliyetlerden Belediyelerin sorumlu olduğunun altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Nehirlerin kenarlarında maalesef pek çok sanayi kuruluşu, mandıra, yerleşim yeri var. Bunların atıklarının nehir yataklarına deşarj edildiği noktalar da var. Bazıları izinli, bazıları da izinsiz. Hepsi az ya da çok nehirlerimizi kirletiyor. Normal şartlarda hepsinin kanalizasyona bağlı olması ve atıkların arıtma tesislerine gitmesi gerekiyor. Ama her bölgede maalesef kanalizasyon yok. Oralara kanalizasyon döşemek kimin görevi" diye sordu.

"KİRLETİCİLERİ TESPİT ETMEK, CEZA YAZMAK BAŞKA KURUMUN İŞİ"

Ertan Gürcaner'in haberine göre mevzuatta her kurumun yapması gereken görevlerin net şekilde belli olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Herkes kendi işini yaparsa hiçbir sorunla karşılaşmayız. Bu DSİ'nindir. Bu Belediye'nindir demeyi çok doğru bulmuyorum. O nehirleri kirleten bizim bir tane tesisimiz yok. Biz baraj, gölet ve sulama tesisleri yapıyoruz. Nasıl Gediz'i kirletebiliriz. Ayrıca nehir kenarlarında bizim müsaade ettiğimiz 'Yapın' dediğimiz bir üretim tesisi de yok. DSİ deşarj müsaadesi verilirken bile sadece suyun debisinden sorumlu. Kirleticileri tespit etmek, ceza yazmak başka bir kurumun işi, bizim işimiz değil" ifadelerini kullandı.

BAĞLANTIMIZ YOK

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir'i saran koku ile DSİ'nin hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA