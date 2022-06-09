40 yıl önce bıraktığı üniversiteden 63 yaşında mezun oldu!

"HİÇ YILMASINLAR, OKUSUNLAR VE ÇALIŞSINLAR"

Ailesinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Üzeyir Aydın, "2018 yılında Balıkesir'den Kütahya'ya naklimin yapılması için müracaat ettim. Kaldığım yerden devam ederim, diyordum ama müfredat değiştiği için 24 ders daha aldım. Stajlarımı yaptım. Gençlere göre zor olsa da uyum sağlamaya çalıştım. Babam 90 yaşında beni görmeye geldi. Çocuklara ve gençlere örnek olmasını istedim. Hiç yılmasınlar, okusunlar ve çalışsınlar; biraz uğraşmak gerekiyor" diye konuştu.