40 yıl önce bıraktığı üniversiteden 63 yaşında mezun oldu!
Kütahya’da, ekonomik sorunlar sebebiyle 40 sene önce yarım bıraktığı üniversiteye af ile geri dönen 63 yaşındaki Üzeyir Aydın, 24 dersini verip, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği bölümünü bitirerek mezun oldu. Oldukça mutlu olduğunu ifade eden Aydın, “Kaldığım yerden devam ederim, diyordum ama müfredat değiştiği için 24 ders daha aldım, stajlarımı yaptım. Gençlere göre zor olsa da uyum sağlamaya çalıştım” şeklinde konuştu.
Üniversitede 3'üncü sınıfa gelen Aydın, 1982'de ailesinin yaşadığı ekonomik problemler sebebiyle öğrenimini bırakmaya mecbur kaldı.
Kentte güvenlik ve kamera sistemleri işiyle uğraşan Aydın, 2018'de Cumhurbaşkanlığı'nın çıkardığı üniversite affıyla beraber yeniden kaydoldu. Aydın, bu defa Balıkesir'den kaydını Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne aldırdı.
40 SENE SONRA KEP TÖRENİ
Örgün öğrenimle 24 dersini vererek, üniversiteyi bitiren Üzeyir Aydın, 40 yıl sonra inşaat mühendisi olarak mezun oldu.
63 yaşında diplomasına kavuşan Aydın'ı, mezuniyet töreninde, babası Kazım Aydın (90) ve ailesi de yalnız bırakmadı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, sahneye torunlarıyla çıkan Aydın, belgesini Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın elinden aldı.
Mezuniyet sevincini sınıf arkadaşlarının yanı sıra ailesiyle birlikte yaşayan Aydın, çok mutlu olduğunu söyledi.
"HİÇ YILMASINLAR, OKUSUNLAR VE ÇALIŞSINLAR"
Ailesinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldığını anlatan Üzeyir Aydın, "2018 yılında Balıkesir'den Kütahya'ya naklimin yapılması için müracaat ettim. Kaldığım yerden devam ederim, diyordum ama müfredat değiştiği için 24 ders daha aldım. Stajlarımı yaptım. Gençlere göre zor olsa da uyum sağlamaya çalıştım. Babam 90 yaşında beni görmeye geldi. Çocuklara ve gençlere örnek olmasını istedim. Hiç yılmasınlar, okusunlar ve çalışsınlar; biraz uğraşmak gerekiyor" diye konuştu.
Üzeyir Aydın'ın babası Kazım Aydın da "Oğlumla çok gurur duyuyorum" dedi.
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