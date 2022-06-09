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Başkan Erdoğan'dan "Teknoloji Yol Haritaları" konulu genelge! Resmi Gazete yayımlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan Teknoloji Yol Haritaları konulu genelge! Resmi Gazete yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akıllı yaşam, sağlık ürünleri ve mobilite araçlara ilişkin "Teknoloji Yol Haritaları" konulu genelge yayımladı. Başkan Erdoğan, teknoloji yol haritaları kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istedi.

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