09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’da silahlı kavga kamerada! 3 kişinin yaralandı

Beykoz’da silahlı kavga kamerada! 3 kişinin yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022
ABONE OL
Beykoz’da silahlı kavga kamerada! 3 kişinin yaralandı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde geçen gün 2 kardeş arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Beykoz'da Anadolu Hisarı Mahallesi'nde geçen gün saat 15.00 sularında iki kardeş arasında silahlı kavga çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgada 2 kardeş ve yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Olaya ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, araçtan inen 2 kişinin koşarak, yol kenarında bulunan kişilerle tartıştığı ve ardından silahın ateşlendiği görülüyor.

Olayın ardından 1 kişinin koşarak geldiği araçla uzaklaştığı kameraya yansıyor.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerin silahlı kavgası kamerada KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASI KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA