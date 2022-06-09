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Adana'da gizemli kafatasının kimliği belirlendi!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Adana’da gizemli kafatasının kimliği belirlendi!

Adana’da bulunan kafatası ve insan kemiklerinin gizemi çözüldü. Yapılan DNA testi sonucunda 6 ay önce kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız’a ait olduğu anlaşıldı.

Olay, 24 Nisan günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi.

Çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası olduğunu gördü.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplanıp, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CAMİYE GİTMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte kayıp başvurusu yapan aileleri çağırarak DNA testi için kan testi istedi.

Yapılan testin ardından, bulunan kafatası ve kemiklerin, 19 Kasım 2021'de camiye gitmek için Ova Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

Yıldız'ın kafatası ve kemiklerinin ailesine teslim edileceği belirtildi.

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