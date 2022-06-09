Adana'da vatandaşların peşinde olduğu hırsız otluk alanda yakalandı
YAŞAM İHA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde hırsızlık şüphelisi otluk alanda saklanırken vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir sitede oturan vatandaşlar, duydukları ses üzerine çevreyi kontrol ettiklerinde iki kişinin bahçe duvarından atladığını fark etti.
Yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisinden de yardım isteyen vatandaşlar, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin eşkalini tespit etti.
Çevrede araştırma yapan mahalle sakinleri, bir hırsızlık şüphelisini otluk alanda saklanırken yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Sitenin güvenlik görevlisi Ahmet Özdaş, gazetecilere, söz konusu şüphelileri yaklaşık 5 gündür mahallede gördüğünü anlattı.
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