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Düzce'de kırmızı ışıkta geçen araç cipe çarptı! Yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Düzce’de kırmızı ışıkta geçen araç cipe çarptı! Yaralılar var

Düzce'de kırmızı ışıkta geçen aracın cipe çarpması sonucu meydana gelen kazasa 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken emniyet  kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, saat 01.00 sularında D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkisinde gerçekleşti.

Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Samet Tarakçı hakimyetindeki 81 AAC 359 plakalı otomobil, Tazabey Baştımar hakimiyetindeki 81 EV 036 plakalı cipe çarptı.

4 YARALI
Kazada sürücü Samet Tarakçı ile araçta bulunan Tuana Hare ve Hatice Deniz ile cipte bulunan Fevzi Baştımar yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDIRILAR
Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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