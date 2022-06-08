Son dakika: Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucu meydana gelen kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu otoyol, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.
Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.
Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.
Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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