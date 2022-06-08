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İstanbul'da akıl almaz tuzak! Sahte hesap açıp gönül ilişkisi kurduğu kişiyi öldürdü

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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İstanbul’da akıl almaz tuzak! Sahte hesap açıp gönül ilişkisi kurduğu kişiyi öldürdü

İstanbul Beyoğlu’nda 4 ay önce başlayan husumet akıl almaz bir cinayetle son buldu. 21 yaşındaki Ebubekir Sıddık D. mahalleden kız arkadaşı olan Ebru Y. ile plan yaptı. Ebru Y., Ebubekir Sıddık D.’nin  husumetlisi Fatih Doğan ile Instagram üzerinden bir arkadaşlık kurdu. 15 gün boyunca Doğan ile konuşan Ebru Y. olay günü bir kafede buluşma ayarladı. Kafede kız arkadaşı sandığı Ebru Y. ile buluşan Fatih Doğan, bir süre sonra aynı yere gelen Ebubekir Sıddık K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ebru Y. ve Ebubekir Sıddık D.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Halıcıoğlu Mahallesinde 5 Haziran günü akşam saatlerinde bir kafede meydana gelen olay iddialara göre;

Kafede kız arkadaşıyla oturan Fatih Doğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde olan Ebru Y.'yi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin de kimliği belirlendi.

Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Ebubekir Sıddık D. olayda kullandığı silah ile gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM TUZAĞI

Şüpheliler gözaltına alınınca akıl almaz cinayet planı da ortaya çıktı. İddiaya göre Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Doğan aynı mahallede yaşıyorlardı. 4 ay önce ikili arasında bir tartışma oldu ve husumet başladı. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık D. iddiaya göre bir plan yaptı. Yine mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y'ye Fatih Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurmasını istedi. Ebru Y. açtığı sahte hesapla Fatih Doğan' takip edip konuşmaya başladı.

KAFEYE ÇAĞIRIP ARKADAŞINI ARADI

Fatih Doğan ile sahte hesapla gönül ilişkisi var gibi konuştuğu iddia edilen Ebru Y. tanıştıktan 15 gün sonra Fatih Doğan'ı Halıcıoğlu'ndaki bir kafeye davet etti. İkili orada buluştuğu sırada kafeye gelen Ebubekir Sıddık D, Fatih Doğan'a iki el ateş edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Fatih Doğan hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekiplerince Doğan'ı tuzağa düşüren Ebru Y. ve olayı gerçekleştiren Ebubekir Sıddık D. gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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