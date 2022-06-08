İstanbul’da akıl almaz tuzak! Sahte hesap açıp gönül ilişkisi kurduğu kişiyi öldürdü

SOSYAL MEDYADAN ÖLÜM TUZAĞI

Şüpheliler gözaltına alınınca akıl almaz cinayet planı da ortaya çıktı. İddiaya göre Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Doğan aynı mahallede yaşıyorlardı. 4 ay önce ikili arasında bir tartışma oldu ve husumet başladı. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık D. iddiaya göre bir plan yaptı. Yine mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y'ye Fatih Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurmasını istedi. Ebru Y. açtığı sahte hesapla Fatih Doğan' takip edip konuşmaya başladı.