Namaza gitti diye işinden oldu! Yargıtay'dan skandal karara emsal yanıt
Konya'da cuma namazına gittiği gerekçesiyle iş akdi feshedilen Mehmet Yetkin (40), şirketini mahkemeye verdi. Konya 1. İş Mahkemesi ise 'din ve inanç özgürlüğü Anayasal haktır' diyerek Yetkin'in işe iade edilmesine karar verdi. Çok mutlu olduğunu belirten Yetkin, "Haksız yere işimden oldum. Ama Türk adaletinde hakkımı aradım ve hakkımda işe iade kararı çıktı. Benim gibi birçok kişi mağdur ediliyor. Umarım bu karar emsal olur" dedi.
Mehmet Yetkin, 2020'nın Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı.
Yetkin, 5 ay sonra Mayıs ayında öğle saatinde Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti.
Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi.
MAHKEME: 'DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL BİR HAK'
Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkını aramaya karar verdi. Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür.
Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildirdi.
19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.
'EMSAL BİR KARAR OLSUN'
Çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Yetkin duygularını SABAH'a anlattı. Yetkin, "Bir ansan camiye gitti diye işinden kovulur mu? Bu benim başıma geldi.
Ben de hakkımı mahkemede aradım. Mahkemede beni haklı bularak işe iademe hükmetti. Namaz, benim hem borcum hem de anayasal hakkım. Bunu elimden almaya çalıştılar. İnşallah emsal bir karar olur.
Eminim ki birçok çalışan işten atılma korkusuyla camiye bile gidemiyor. Camiye gitti gerekçesiyle işinden atılan varsa da onlar için de bir kapı açılmış oldu. Çok mutluyum. Adalet yerini buldu" diye konuştu.
Dosya, karşı tarafından itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.
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