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İzmit’te minik kız dehşeti yaşadı! 5 yaşındaki Esila'nın bacağına metal askı ucu saplandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.06.2022
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İzmit’te minik kız dehşeti yaşadı! 5 yaşındaki Esila’nın bacağına metal askı ucu saplandı

İzmit’te yaşayan minik Esila oyun oynamak istedi. Metal askı ucu küçük kızın bacağına saplandı. Korku dolu anlar yaşayan Esila'nın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İzmit'te evde oyun oynayan 5 yaşındaki Esila Hüma Şimşek'in bacağına kapının arkasına takılan metal askının ucu saplandı. Askının bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, hastaneye götürülen Esila tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Esila Hüma Şimşek'in, evde oynadığı sırada sol bacağına yerde bulunan kapının arkasına asılan metal askının ucu saplandı. Kızının ağlaması üzerine durumu fark eden Murat Şimşek, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük kızın bacağına saplanan askıyı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, askının bir kısmını demir kesme makasıyla kesti. Bu sırada küçük kız korku içerisinde ağlarken, askının bacağında kalan kısmının çıkarılması için hastaneye götürüldü. Küçük kızın bacağına saplanan askı hastanede çıkarıldı.

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