Adana'da 20 milyon 503 bin kaçak makaron ele geçirildi!
YAŞAM AA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda tam 20 milyon 503 bin kaçak makaron ile 455 kilogram tütün ele geçirildi. Yapılan operasyonda ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.
Adana'da 20 milyon 503 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 455 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yeri ve araçlarında kaçak ürünler bulundurduğunu belirlediği zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 43 bini tütün doldurulmuş 20 milyon 503 bin makaron ile 455 kilogram tütün ele geçirildi.
Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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