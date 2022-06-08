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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayatinde gelişme

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayatinde gelişme

Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen çifti cinayeti sanıklarının yargılanmasına 21 Eylül’de başlanacak. Konya’da 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybederken kızları yaralı olarak pencereden atlayıp kaçmıştı.

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Abdullah B. ve Esra T, 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ayrıca, Ertuğrul Ç, Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Üç sanığın yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak.

Olay, Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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