Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayatinde gelişme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ayrıca, Ertuğrul Ç, Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Üç sanığın yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak.