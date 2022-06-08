Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayatinde gelişme
Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen çifti cinayeti sanıklarının yargılanmasına 21 Eylül’de başlanacak. Konya’da 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybederken kızları yaralı olarak pencereden atlayıp kaçmıştı.
Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Abdullah B. ve Esra T, 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Ayrıca, Ertuğrul Ç, Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Üç sanığın yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak.
Olay, Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA
- Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...
- Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...
- Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu
- MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?