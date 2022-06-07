YPG/PKK 9 ve 10 yaşındaki iki kardeşi kaçırdı

"10 YAŞI ALTI ÇOCUK KAÇIRMA VAKALARI YOĞUN OLMAYA BAŞLADI"

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Temmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin son altı ayda 10 yaş atlı çocukları yoğun olarak kaçırmaya başladığını söyledi.

Çocukların erken yaşta kaçırılmasıyla okuldan, ailesinden ve toplumdan koparmanın amaçlandığını belirten Temmo, "Bu çocuklar Kandil Dağı'na götürülüyor. Erken yaşta ailesiyle bağları koparıldığı için de yeni ailesi terör örgütü oluyor. 10 yaşındaki kaçırma vakaları yoğun olmaya başladı. Bunu her zaman kınadık, kınıyoruz." dedi.

YPG/PKK, şubat sonunda Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden yaşları 14 ila 16 olan 4 çocuğu, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 28 Mart'ta 14 yaşındaki bir çocuğu, mart sonunda Halep il merkezinde yaşları 16 ve 17 olan 2 kız çocuğu ve nisanda Halep'ten 4 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.