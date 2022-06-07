Kurban Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram tatiline çevrildi. Ramazan Bayramı tatili bu sene 3,5 gün olarak uygulanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda tatil günlerinin 9 gün uygulanması nedeniyle bu sene de Kurban Bayramı tatilinin birleşip birleşmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte cevaplar...
Kurban Bayramı birleşecek mi? Haziran ayını ortalarına doğru yaklaşmamız ile birlikte gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili oldu. Tatil için şimdiden plan yapmaya başlayan vatandaşlar tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı birleşecek mi? 2022 bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte haberin detayları...
KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
2022 yılı Kurban Bayramı arefesi 08 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte resmi olarak 4,5 gün tatildir. Tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gün tatil uygulanacak.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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